Minacce, associazione per delinquere e maltrattamenti: la Polizia arresta quattro persone a Caltanissetta e Niscemi

La Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito di condanne definitive. A Caltanissetta, la Squadra Mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un 56enne, condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di minacce, e di un 59enne, condannato alla pena di cinque mesi e ventitré giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, incendio boschivo e truffa. Entrambe le pene saranno espiate in regime di detenzione domiciliare. A Niscemi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un 31enne, condannato alla pena di un mese e venti giorni di reclusione per i reati di minaccia, danneggiamento e maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di un 26enne, condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi gli arrestati sono stati condotti al carcere di Gela.