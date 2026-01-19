Meccanizzazione agricola: il Made in Italy protagonista al LAMMA Show 2026

(Adnkronos) – Il National Exhibition Centre (NEC) ha ospitato l'edizione 2026 del LAMMA Show, l'evento di riferimento nel Regno Unito per la meccanizzazione agricola e le attrezzature per il settore primario. L'appuntamento, svoltosi dal 14 al 15 gennaio, ha confermato il trend di crescita dell'industria, registrando oltre 700 espositori (+8% rispetto all'anno precedente) su una superficie di 85.000 metri quadrati, con un'affluenza di circa 40.000 visitatori professionali.

La presenza italiana è stata coordinata da ICE-Agenzia in collaborazione con FederUnacoma, coinvolgendo una collettività di nove aziende leader (Annovi Reverberi, Bellon, Butti, Eurocardan, Ilgom Tubi, Imovilli Pompe, Rovatti A. & Figli Pompe, Sgariboldi e Simol). Uno dei punti focali del padiglione nazionale è stato OpportunItaly, il programma di accelerazione promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il progetto mira a digitalizzare e strutturare i collegamenti commerciali tramite l’OpportunItaly Buyers Club, una piattaforma dedicata a importatori e distributori internazionali per favorire il business matching nei settori strategici del Made in Italy. Il Regno Unito si conferma una destinazione di importanza prioritaria per l'industria italiana delle macchine agricole, mostrando una solidità che permette di superare il rallentamento congiunturale osservato nel biennio 2024-2025 in favore di proiezioni che indicano una decisa ripresa nel medio termine. Per il 2025 si stima infatti un valore di mercato compreso tra i 2,2 e i 2,4 miliardi di dollari, con una traiettoria di crescita che punta ai 3 miliardi di dollari entro il 2030, trainata da driver fondamentali quali l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione e lo sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale. In questo scenario l'Italia mantiene una posizione di assoluta forza, come dimostrato dall'export nazionale del comparto che nel 2024 ha raggiunto un valore complessivo di circa 6,8 miliardi di euro, un dato che sottolinea la profonda competitività tecnologica delle imprese italiane anche a fronte di contesti macroeconomici particolarmente incerti. Il 14 gennaio, il padiglione italiano ha ospitato una conferenza stampa tecnica per presentare le innovazioni del settore e promuovere EIMA International 2026, l'esposizione mondiale della meccanizzazione agricola che si terrà in Italia. L'evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Primo Segretario dell’Ambasciata d'Italia a Londra Jonas Badde, il Console di Manchester Gabriele Magagnin, il Direttore di ICE Londra Giovanni Sacchi e il Vice-Direttore Generale di FederUnacoma Fabio Ricci. L'obiettivo comune è accompagnare l'agricoltura britannica verso una transizione digitale che richiede macchinari sempre più efficienti e interconnessi.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)