Malen segna all’esordio, ma l’arbitro annulla: cos’è successo in Torino-Roma

(Adnkronos) – Gol ed episodi arbitrali in Torino-Roma. Oggi, domenica 18 gennaio, i giallorossi si sono visti annullare il primo gol con la maglia romanista di Donyell Malen, appena arrivato in prestito con opzione di riscatto dall'Aston Villa, per fuorigioco. Succede tutto al 23' del primo tempo: Malen riceve palla da Dybala al vertine sinistro dell'area di rigore, coverge superando un difensore e batte Paleari sul palo lontano. La Roma esulta, l'arbitro Chiffi però viene richiamato dal Var, che sta controllando proprio la posizione di partenza dell'olandese. Le immagini infatti mostrano che, al momento del passaggio in profondità di Dybala Malen si trova di mezza spalla avanti rispetto all'ultimo difensore del Torino. Motivo per cui il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco, tra il rammarico e le proteste di Gasperini. Poco male, con Malen che si rifà appena quattro minuti dopo, segnando di nuovo in un'azione fotocopia alla precedente. E questa volta in posizione regolare, per il vantaggio della Roma allo stadio Olimpico Grande Torino.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)