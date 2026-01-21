L’esordio di Sarah Toscano e il ritorno di Zerocalcare, le novità 2026 di Netflix Italia

(Adnkronos) – Dalle serie con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie a quella con Luca Zingaretti fino al film 'Non abbiam bisogno di parole' con la cantante Sarah Toscano, passando per reality e ritorni molto attesi, come quello di Zerocalcare: Netflix ha presentato a Roma, durante l’evento 'What Next?', la nuova stagione di contenuti italiani in arrivo nel 2026. Tinny Andreatta, vice presidente dei contenuti italiani, ha parlato di "una stagione brillante, frutto di un percorso di crescita e del carisma dei protagonisti più amati dal pubblico". Per la prima volta, ha spiegato, la piattaforma "riunisce le sue stelle più luminose, valorizzando il percorso artistico di ciascuno. Ogni interprete ha saputo trasformare la propria esperienza in una magia capace di toccarci nel profondo". Varietà, qualità e ambizione restano i pilastri dell’offerta: "Ogni progetto ha standard elevati e la giusta dose di coraggio per spingersi oltre i confini creativi. Abbiamo appena celebrato i dieci anni di Netflix in Italia e vogliamo continuare a investire nel nostro Paese". Un elemento distintivo della programmazione 2026 è la produzione di film originali italiani. Oltre a 'Il Falsario' di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto e Giulia Michelini in uscita il 23 gennaio, Netflix ha annunciato oggi quattro nuovi titoli inediti che spaziano tra i generi. L'action movie 'Senza volto' di Fabio Guaglione con Edoardo Leo e per la prima volta sullo schermo sua figlia Anita: "E' stata una scelta indipendente da me", precisa Leo. "Sul set non mi ha chiesto mezzo consiglio, abbiamo avuto un rapporto tra colleghi. I primi giorni, per metterla a suo agio, facevo delle battute. Al quarto giorno mi dice 'ora mi devo concentrare'", ricorda l'attore, scatenando le risate della platea. Atteso anche il dramedy 'Non abbiam bisogno di parole' – che ricorda 'La famiglia Bélier' – di Luca Ribuoli con l'attrice Sarah Toscano, al suo debutto come attrice, e Serena Rossi. "Il mio personaggio si trova davanti a una scelta: inseguire il sogno della musica o restare con la sua famiglia in cui lei è l'unica udente", racconta la neo-attrice, che sul palco dell'evento ha cantato 'Non abbiam bisogno di parole' di Ron, colonna sonora del film. In arrivo anche 'Campioni' di Jacopo Bonvicini con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti, ispirato alla storia di Marco Calamai: ex cestista e coach di una squadra di basket composta da disabili e normodati. "Tra tutti i film che ho fatto, questo è quello che mi ha insegnato ed emozionato di più", dice Gassmann. Infine, la commedia sentimentale 'Noi un po' meglio' di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. "Portiamo sullo schermo il tema dell'adozione attraverso una coppia alle prese con il confronto", anticipa Giannetta. Passando alle serie, a inaugurare l'anno è 'Motorvalley' disponibile dal 10 febbraio, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Una storia di corse, adrenalina e riscatto. "È il racconto di una giovane pilota e di un ex campione che prova a fare pace con il proprio passato", spiega Argentero, che per il ruolo ha affrontato anche una trasformazione fisica. "Ho preso peso", ma "la sfida più grande è stata unire tanti generi e portare in Italia qualcosa che non si era mai visto". Michelini aggiunge: "Il vero riscatto è la sfida con se stessi, essere onesti e fare i conti con i propri limiti". Tra le novità, 'Minerva – La Scuola', la serie young adult ambientato in una scuola militare con Ciro Minopoli, Biagio Venditti e Margherita Buoncristiani: "Cosa ci ha spinto a raccontare questa storia? Oggi è evidente quanto sia difficile essere adolescenti, e noi li osserviamo dentro un ambiente che li mette sotto forte pressione", spiega Luisa Cotta Ramosino, direttrice delle serie. “Qui ritroviamo i sentimenti di tutti: sono i ragazzi che vediamo fuori, con i loro sogni, le loro domande e il desiderio di far sentire la propria voce e di conoscersi davvero. Ognuno arriva in questa scuola per ragioni diverse, ma tutti si ritrovano a fare i conti con sé stessi e a scoprirsi attraverso il rapporto con gli altri. E questo ci ha incuriositi". E ancora, la serie 'Chiaroscuro', tra crime e comedy, con protagonisti Pierpaolo Spollon nei panni di un consulente d'arte e Andrea Lattanzi in quelli di un ispettore di Polizia. "Siamo un bel duo attorno al quale si muovono delle indagini", spiega Spollon. Prossimamente, su Netflix arriva la serie 'Nemesi' con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Maya Sansa ed Elodie, un thriller diretto da Piero Messina. "Era da tempo che non facevo una serie. Questa è una sfida eccitante per un attore", spiega Favino. Ronchi interpreta un’avvocata "in cerca di rivalsa sociale". E poi Elodie, al debutto seriale: "Ho iniziato col botto, affiancata da attori generosissimi. Il mio personaggio è perso, spera che l’incontro con il personaggio interpretato da Favino sia la sua fortuna, ma qualcosa andrà storto". Su Netflix arriva inoltre 'Il capo perfetto', la serie con protagonista Luca Zingaretti: "Interpreto un imprenditore di successo abituato al controllo che da un giorno all'altro perde la presa", svela l'attore e regista. In lavorazione, 'SuburraMaxima': nuovo capitolo dell’universo 'Suburra' con Giacomo Ferrara, Carlotta Antonelli, Filippo Nigro, che riprendono i ruolo di Spadino, Angelina e Cinaglia, e le new entry Martina Lamanna e Francesco Gheghi. A maggio arriva 'Due spicci', la nuova serie di Zerocalcare: Zero è cresciuto e affronta nuove domande esistenziali, mentre i personaggi storici cercano di mantenere il posto che hanno trovato nel mondo. "Nelle serie passate c'era il senso del tradimento delle aspettative della mia generazioni. Qui proviamo a raccontare cosa succede quando la strada che hai seguito, anche se non è quella sognata, si incrina", spiega Michele Rech, per tutti Zerocalcare. Tra i ritorni, 'La legge di Lidia Poët', con la terza e ultima stagione. "Lidia si trova a difendere una sua amica in fuga da un marito violento", anticipa la protagonista Matilda De Angelis. "Introduciamo il tema della legittima difesa, che nell’Ottocento non esisteva", spiega l'attrice. "È una storia attuale: dobbiamo onorare le sorelle del passato che hanno spianato la strada alla lotta femminista. Se Lidia fosse viva direbbe: 'Speravo in una situazione migliore'". Ma anche 'Maschi veri 2' con Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Matteo Martari e Maurizio Lastrico e Carolina Crescentini (new entry della seconda stagione) e 'Storia della mia famiglia 2' con un racconto più intenso e l’ingresso di Sergio Castellitto. Il 2026 è stato inaugurato con la docu-serie su Fabrizio Corona ('Io sono notizia'). "Abbiamo pensato che fosse il caso di portare il personaggio di Fabrizio Corona su Netflix, ha rappresentato una sfida di storytelling importante e controversa, e proprio per questo abbiamo pensato che fosse il caso di affrontarlo. Ci ha dato a possibilità di raccontare un personaggio che funziona come un reagente chimico, capace di far reazione con tutto ciò che lo circonda. E' impossibile rimanere indifferenti", commenta Giovanni Bossetti, direttore dei progetti Nonfiction di Netflix,. Attraverso la docu-serie "abbiamo avuto modo di allargare la lente e raccontare una sorta di Forrest Gamp dark, che ha attraversato la storia di questo Paese negli ultimi 30 anni", spiega Bossetti, che aggiunge: "Siamo al lavoro su altre proposte che andranno in direzioni molto diverse da quello che abbiamo fatto prima", conclude.

Il filone 'unscripted' lancia 'Physical Italia: da 100 a 1' con, tra gli altri, Federica Pellegrini, l'ex atleta e attore Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. Cento concorrenti si sfidano in prove fisiche e mentali: "È stato sfidante anche per me", racconta l'ex campionessa di nuoto Pellegrini. Sal – ex compagno di podcast di Fedez – rivela di essersi allenato sei mesi, mentre Rigo ha trascorso un mese in montagna "per trovare la concentrazione". Nel cast anche Jury Chechi ed Elisabetta Canalis. In arrivo le sfide rap della terza stagione di 'Nuova Scena' con Rose Villain, Fabri Fibra, Geolier e la new entry Guè. E dal primo aprile arriva in Italia la WWE con RAW, Smackdown, NXT e tutti i premium live event, incluso Wrestlemania, che saranno disponibili in Italia in diretta esclusiva solo su Netflix, con il commento italiano de 'Il Godzilla' Luca Franchini e 'Il Bardo' Michele Posa. Torna anche il tennis. A ottobre, Netflix trasmetterà in diretta il torneo Six Kings Slam 2026, che si terrà a Riad.

