Salute

Legambiente promuove per il 25 gennaio ciclopasseggiata “Alla scoperta di Delia e del suo Castello arabo – normanno”

Redazione 1

Legambiente promuove per il 25 gennaio ciclopasseggiata “Alla scoperta di Delia e del suo Castello arabo – normanno”

Ven, 23/01/2026 - 16:02

Condividi su:

DELIA. Domenica 25 gennaio 2026 sarà realizzata la Ciclopasseggiata “Alla scoperta di Delia e del suo Castello arabo-normanno”, con partenza da Caltanissetta, la realizzazione di un percorso a/r di circa 50 km e l’attraversamento di alcuni paesaggi tipici dell’entroterra siciliano.

Il raduno è previsto alle ore 9 presso la Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta, in via Niscemi n.237. Il percorso può essere realizzato anche con mezzo proprio (preferibilmente e-bike). La Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta mette comunque a disposizione, per chi interessato, delle e-bike a noleggio.

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfilippo Bancheri e alla Proloco locale, che ha messo a disposizione la guida del Dott. Angelo Carvello, a Delia si prevede:

• la visita del centro storico e della Matrice;

• la visita del Castello di Delia;

• la visita di un laboratorio di produzione delle “Cuddrureddre” (biscotto tipico e Presidio Slow Food)

• un piccolo rinfresco, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA (da realizzare entro venerdì 23 gennaio 2026). La Ciclopasseggiata si realizzerà solo con un minimo di 10 adesioni.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta