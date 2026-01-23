Legambiente promuove per il 25 gennaio ciclopasseggiata “Alla scoperta di Delia e del suo Castello arabo – normanno”

DELIA. Domenica 25 gennaio 2026 sarà realizzata la Ciclopasseggiata “Alla scoperta di Delia e del suo Castello arabo-normanno”, con partenza da Caltanissetta, la realizzazione di un percorso a/r di circa 50 km e l’attraversamento di alcuni paesaggi tipici dell’entroterra siciliano.

Il raduno è previsto alle ore 9 presso la Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta, in via Niscemi n.237. Il percorso può essere realizzato anche con mezzo proprio (preferibilmente e-bike). La Ciclofficina di Legambiente Caltanissetta mette comunque a disposizione, per chi interessato, delle e-bike a noleggio.

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfilippo Bancheri e alla Proloco locale, che ha messo a disposizione la guida del Dott. Angelo Carvello, a Delia si prevede:

• la visita del centro storico e della Matrice;

• la visita del Castello di Delia;

• la visita di un laboratorio di produzione delle “Cuddrureddre” (biscotto tipico e Presidio Slow Food)

• un piccolo rinfresco, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA (da realizzare entro venerdì 23 gennaio 2026). La Ciclopasseggiata si realizzerà solo con un minimo di 10 adesioni.