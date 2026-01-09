L’associazione gelese Civico 111 presenta idee e progetti di un anno 2026 che si preannuncia entusiasmante

Una nuova identità visiva, progetti già consolidati che verranno riproposti in una veste rinnovata ma anche (e soprattutto) tante novità. Civico 111 presenta il suo 2026 fino alla prossima estate, nell’ottica di una forte continuità del progetto di rigenerazione urbana e culturale che “abbraccia” ormai da tre anni il centro storico di Gela.
Ieri, nei locali dell’associazione in via Senatore Damaggio 111, la presentazione del palinsesto già definito con una panoramica degli eventi. Tra le novità, il progetto Daiv con i laboratori di espressione artistica per le neurodivergenze in collaborazione con il Centro Balù, il Book Lab per leggere, dialogare e riflettere insieme, Jazz4Kids per spiegare il jazz ai più piccoli. E poi, ovviamente, la quarta edizione del Festival Uè – Eventi Urbani” in programma dal 25 al 28 giugno.
Si punta sulla continuità, inoltre, rispetto alla collaborazione con Farm Cultural Park che proseguirà anche rinnovando gli spazi del Padiglione Off. “Diversi per natura, uniti per visione” lo slogan che Civico 111 lancia per le nuove sfide di questo 2026 appena cominciato ma già ricco di idee ed entusiasmo. I dettagli di tutti gli eventi e delle nuove iniziative che si aggiungeranno verranno condivisi sui canali social di Civico 111.