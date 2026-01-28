Salute

La premier Giorgia Meloni lascia il municipio di Niscemi dopo la riunione operativa

 La premier Giorgia Meloni ha lasciato il municipio di Niscemi, dove si era recata insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Con lui, su un elicottero dei vigili del fuoco aveva sorvolato l’area della imponente frana, ma anche i fronti colpiti dal ciclone Harry.

In Comune aveva preso parte a una riunione operativa per definire gli interventi piu’ urgenti. In cima ai temi trattati nella riunione con Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e altri amministratori, le soluzioni abitative per i tanti fra i 1500 sfollati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e che non potranno farvi rientro. Priorita’ anche alle strade, molte delle quali inagibili, fra queste le Provinciali. Il paese, infatti, e’ quasi isolato. (AGI) Foto: Italpress

