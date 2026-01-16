Incendio al McDonald’s di Gela, paura e danni

Paura questa mattina poco prima delle 10 al McDonald’s di Gela, in provincia di Caltanissetta. In cucina e’ divampato un incendio e il personale ha avuto la prontezza in pochissimo tempo di liberare tutti i locali anche dei clienti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Non risultano feriti. Il traffico veicolare nei pressi del fast food ha subito notevoli rallentamenti a causa della presenza di tantissimi curiosi che stavano immortalando con i propri smartphone l’incendio. (AGI)