In auto con la droga, arrestato 22enne dai carabinieri a Riesi

Ancora un arresto per detenzione di ingente quantità di sostanze stupefacenti operato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Riesi, nell’ambito di mirate attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un giovane del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è concretizzata lungo un’arteria stradale che conduce in quel centro abitato, ove i Carabinieri, nel procedere a controllo alla circolazione, hanno fermato un’autovettura con a bordo un 65enne e un 22enne, quest’ultimo con precedenti di polizia.

I militari hanno quindi effettuato accurata perquisizione personale e veicolare, al cui esito sono stati rinvenuti nella disponibilità del giovane 150 gr di cocaina, suddivisi in 3 involucri del peso di 50 gr ciascuno.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare:

100 gr di hashish;

n. 4 bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 22enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa Circondariale di Caltanissetta: su di lui convergono gravi elementi indizianti in ordine al capo di imputazione di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.