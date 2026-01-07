In alcuni uffici comunali di Gela, da lunedì 12 Gennaio, nuovi orari di apertura al pubblico

Il Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano ha modificato, con una apposita ordinanza, l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali ubicati in piazza San Francesco, Viale Mediterraneo e via Donizetti, degli sportelli Urbanistica e Patrimoni di via Listz secondo la seguente tabella:

Settori Protocollo, Servizi Demografici, Suap, Urp, Sviluppo Economico, Urbanistica e Patrimonio

Dal Lunedì al Venerdì: 08,00-12,30

Martedì – Giovedì: 15,00- 17,00

Settore Tributi

Lunedì, Mercoledì, Venerdi: 08,00-12,30

Martedì: 15,00-17,00

Nella sostanza si avrà un incremento complessivo di 5 ore settimanali nel servizio di front office. “Abbiamo deciso di ampliare gli orari di apertura per garantire maggiore disponibilità e migliorare il rapporto tra Comune e cittadini – ha detto il Sindaco – Un servizio pubblico efficiente passa anche dal tempo che dedichiamo alle richieste dei nostri utenti.”