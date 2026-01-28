Il presidente dell’Ars Galvagno a Niscemi: “Grandissima attenzione dal Governo”

“Io mi trovavo qui per caso per una visita programmata per ritornare nei luoghi, perché non mi andava di fare passare il messaggio che fosse una passerella. Siamo ritornati dopo aver approvato ieri altri 40 milioni di euro che si aggiungono ai 50 milioni che sono stati deliberati dalla giunta regionale. Il Presidente del Consiglio è venuto tempestivamente rispetto agli impegni anche che aveva in altre parti d’Italia e d’Europa e ha parlato con il sindaco, ha parlato con la Protezione civile e con tutti i tecnici. Quello che emerge è una grandissima attenzione da parte del governo, da parte sua e soprattutto il fatto che vorrà ritornare nel momento in cui si avranno quelle relazioni tali per poter prendere delle decisioni assolutamente intelligenti”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno dopo avere incontrato la premier Giorgia Meloni a Niscemi (Caltanissetta). “Oggi per quella che è la situazione attuale, per quello che ci riferiscono tecnici professori, docenti, esperti, non si può agire in nessun in nessun modo, perché con le piogge che ci sono in questo momento la frana scivola- dice – Pertanto si aspetterà quel periodo che certamente non sarà un periodo infinito, sarà un periodo quanto più stretto possibile per poter allocare le risorse giuste nel posto giusto con una strategia che deve essere condivisa certamente con un pool di esperto”.

E ancora: “Qui la situazione è molto differente dalla questione relativa all’emergenza dovuto al ciclone e all’uragano. Niscemi deve essere considerata una cosa a parte. Niscemi dovrà avere probabilmente una struttura commissariale a parte perché qui, a differenza degli altri posti dove ci sono certamente ingenti danni, c’è anche una questione relativa a degli evacuati: Quindi servirà un team di psicologi, servirà un team di persone che possano sostenere quelle persone che sono evacuate e tutto questo deve essere fatto nel più breve tempo possibile. Quindi in maniera diciamo metodica. Le istituzioni devono ritornare per vedere lo stato avanzamento dei lavori che devono essere fatti – dice -altrimenti sarà semplicemente una passerella inutile e sterile”. (Adnkronos)