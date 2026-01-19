Il Gruppo Civico per Mazzarino: “Viabilità e mensa scolastica, il silenzio delle risposte”

Il Gruppo Civico per Mazzarino tramite Livio D’Aleo e Santo Vicari, attraverso una nota, intervengono in merito alla tema della vie cittadine e della mensa scolastica. Di seguito la nota.

“Vogliamo portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta comunale due problematiche che riteniamo debbano essere affrontate con urgenza, il ripristino della pavimentazione delle vie cittadine, come ad esempio la Via Emilia e il miglioramento del servizio di mensa scolastica.

Per quanto riguarda il manto stradale delle vie in generale e in particolare la Via Emilia, sollecitiamo, il sindaco, l’Amministrazione a intervenire tempestivamente. La pavimentazione delle vie di Mazzarino è ormai fortemente compromessa e, con l’arrivo delle piogge, la situazione peggiora di giorno in giorno.

Le condizioni attuali non garantiscono la sicurezza né degli automobilisti né dei pedoni, costretti a transitare tra mattonelle rotte e dislivelli lungo tutte le vie.

In merito al servizio di mensa scolastica, già segnalato da noi attraverso la diretta Facebook del mese di dicembre, prendiamo atto che ad oggi non si registrano miglioramenti significativi.

Avevamo invitato il sindaco a verificare personalmente l’efficienza del servizio e la corrispondenza tra il costo, quota versata dalle famiglie, qualità (noi non abbiamo le competenze per affermare ciò, demandiamo all’Amministrazione Comunale) e quantità del pasto somministrato agli alunni.

Dalle segnalazioni che continuano a pervenirci da parte dei genitori, purtroppo, non risulta alcun cambiamento significativo, e questo ci preoccupa tanto , perché parliamo dei nostri bambini.

Siamo fermamente convinti che amministrare una città non significhi limitarsi alle dirette social o scaricare responsabilità su chi responsabilità non ne ha (la invitiamo a documentarsi prima di esternare certe affermazioni).

Fare il sindaco o l’assessore, secondo il nostro punto di vista, significa, prima di tutto, cercare di risolvere i problemi concreti della città e dei cittadini e affrontare il dibattito politico nelle opportune sedi istituzionali.

Signor sindaco vogliamo ricordarle che rimane irrisolto il problema del punto luce del cortile di Via Aiesi e delle tante criticità che ci sono nel nostro paese.

Le rivolgiamo comunque l’augurio di buon lavoro, a lei e alla sua Giunta.”