Il Codacons: “Salviamo Niscemi. Emergenza ambientale e sociale, il Governo intervenga subito”

La situazione di Niscemi ha ormai superato ogni soglia di allarme. Le frane che stanno interessando il territorio comunale hanno determinato evacuazioni di numerosi nuclei familiari, la chiusura delle scuole, l’interruzione di servizi essenziali e un concreto rischio di isolamento del centro abitato, esponendo la popolazione a condizioni di insicurezza non più sostenibili.

Di fronte a un quadro così grave, il Codacons, organizzazione a tutela dei consumatori e dell’ambiente, ritiene indispensabile un intervento immediato e strutturale da parte delle istituzioni regionali e nazionali, affinché Niscemi non venga lasciata sola ad affrontare un’emergenza che non può essere derubricata a evento occasionale o imprevedibile.

“Siamo di fronte a un caso emblematico di dissesto idrogeologico annunciato – dichiara Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons. Quando centinaia di famiglie sono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, quando la viabilità viene compromessa e un’intera comunità rischia l’isolamento, non si è più nell’ambito di una criticità locale, ma di una vera e propria emergenza nazionale che riguarda la sicurezza, l’ambiente e i diritti fondamentali dei cittadini”.

Secondo il Codacons, la crisi in atto dimostra ancora una volta come il dissesto idrogeologico non possa essere considerato una fatalità. La fragilità del territorio, aggravata da eventi meteorologici estremi, impone risposte immediate sul piano della messa in sicurezza, ma anche una visione di lungo periodo fondata sulla prevenzione, sulla corretta pianificazione e sulla tutela del territorio. In assenza di interventi strutturali, il rischio concreto è che emergenze come quella di Niscemi si ripetano ciclicamente, con conseguenze umane, sociali ed economiche sempre più pesanti.

Il Codacons annuncia di essere pronto ad affiancare i cittadini colpiti sotto il profilo della tutela dei diritti, anche sul piano legale e risarcitorio, vigilando affinché siano garantiti sostegni adeguati alle famiglie evacuate, ai lavoratori e alle attività economiche penalizzate, e affinché vengano accertate eventuali responsabilità legate alla gestione e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

“Salvare Niscemi oggi significa difendere il diritto dei cittadini a vivere in un territorio sicuro e non abbandonato e significa anche evitare che domani altre comunità subiscano lo stesso destino. È il momento di agire, senza ulteriori ritardi”. – conclude Tanasi.