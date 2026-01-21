Gene Hackman, in vendita la casa a Santa Fe: vale oltre 6 milioni di dollari

(Adnkronos) –

È stata messa in vendita la residenza di Gene Hackman per 6,25 milioni di dollari a Santa Fe, nel New Mexico, dove il celebre attore premio Oscar e la moglie Betsy Arakawa hanno vissuto per decenni, fino alla loro morte. Hackman, 95 anni, e Arakawa, 65 anni, sono stati trovati senza vita nella casa il 26 febbraio 2025: l'attore soffriva di Alzheimer, mentre la moglie è deceduta a causa della sindrome polmonare da hantavirus. In vista della vendita, l'abitazione è stata completamente svuotata e riallestita. La proprietà, un vasto complesso di circa 1.200 metri quadrati, sorge su una collina immersa tra pini e ginepri, all'interno del quartiere residenziale protetto di Santa Fe Summit. Il compound comprende una residenza principale, una dependance per gli ospiti e uno studio, ed è oggi sul mercato immobiliare tramite Sotheby's International Realty per volontà dei figli eredi. Acquistata da Hackman negli anni Novanta, la casa era originariamente un edificio fatiscente risalente agli anni Cinquanta. L'attore decise però di intraprendere un radicale intervento di ristrutturazione, affidandosi all'architetto Stephen Samuelson e al suo staff Studio Arquitectura. Il risultato è un'abitazione caratterizzata da grandi spazi aperti, soffitti rialzati, pareti abbattute e ambienti concepiti come un'unica 'great hall' centrale, secondo il gusto dichiarato dello stesso Hackman. Lontano da soluzioni moderne e minimaliste, l'attore volle finiture materiche e superfici in intonaco lavorate con patine per evocare un senso di antichità. Pittore dilettante, Hackman partecipò direttamente alla scelta dei colori, arrivando a mescolare personalmente le tonalità utilizzate dagli artigiani. La residenza principale si sviluppa attorno a grandi vetrate a tutta altezza che offrono viste panoramiche sulle montagne Jemez e fino al Colorado. Comprende ampi saloni, zone pranzo, una grande cucina, biblioteca, ufficio e una suite padronale con spazi annessi. Al piano inferiore trovano posto una palestra, una sala giochi e una sala cinema. All'esterno completano la proprietà una piscina e un 'putting green', un angolo verde che riproduce un campo da golf. La dependance dispone di tre camere da letto, cucina e soggiorno autonomi, mentre lo studio – utilizzato da Hackman per la pittura – si presta a nuovi usi creativi o a una riconversione abitativa. La messa in vendita segue la recente asta in tre sessioni della collezione personale dell'attore, che nel 2025 ha fruttato complessivamente circa 3 milioni di dollari, includendo dipinti, memorabilia cinematografici e premi, tra cui un Golden Globe. Secondo gli agenti immobiliari incaricati, la storia recente dell'immobile potrebbe influenzare una parte degli acquirenti, motivo per cui non è stato applicato alcun 'premio celebrity' al prezzo. Le visite sono consentite solo a potenziali compratori in grado di dimostrare adeguata capacità finanziaria. "Vendiamo questa proprietà per i suoi valori architettonici, paesaggistici e per la qualità degli spazi", spiegano i broker interpellati dall'Adnkronos. "Per alcuni il passato potrà pesare, per altri no. La casa parla soprattutto attraverso i suoi punti di forza". (di Paolo Martini)

