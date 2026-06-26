Da Caltanissetta all’Expo Aid 2026: la cooperativa Etnos conquista Rimini con le arancine e il gelato che sanno di inclusione

Non sono soltanto arancine e gelato artigianale. Sono storie, opportunità di lavoro, dignità e talento. È questo il messaggio che la Cooperativa Sociale Etnos sta portando all’Expo Aid 2026 di Rimini, il grande evento nazionale promosso dal Ministero per le Disabilità e dal Ministro Alessandra Locatelli. Lo stand di N’Arancina Speciale e Aut Cafè sta registrando un entusiasmo straordinario. Centinaia di visitatori si fermano per assaporare i prodotti, ma soprattutto per conoscere il valore umano che racchiudono. Ogni arancina, ogni gelato, racconta il lavoro e le capacità di persone con disabilità che, attraverso questi progetti, dimostrano ogni giorno come il talento non abbia etichette. «Il cibo è soltanto il primo incontro, ciò che resta davvero è la relazione», spiegano da Etnos. «Le nostre specialità diventano un ponte tra le persone e dimostrano che l’inclusione non è assistenza, ma la possibilità di esprimere il proprio valore e costruire comunità». L’esperienza di Expo Aid rappresenta per la cooperativa un importante riconoscimento del percorso costruito negli anni e un’occasione di confronto con le migliori esperienze italiane sui nuovi modelli di inclusione sociale e lavorativa. Nella giornata di oggi, inoltre, il presidente della Cooperativa Sociale Etnos, Fabio Ruvolo, sarà relatore nel seminario dedicato ai talenti della cucina italiana, durante il quale presenterà l’esperienza di Aut Cafè e N’Arancina Speciale come esempi concreti di innovazione sociale, capaci di trasformare il lavoro in autonomia, inclusione e futuro. Da Rimini arriva così un messaggio semplice ma potente: quando si offre a ogni persona la possibilità di esprimere il proprio talento, non si conquistano soltanto i palati, si conquistano i cuori e si contribuisce a costruire una società più giusta, capace di riconoscere il valore di ciascuno.