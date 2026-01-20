Gela. Ricorso elezioni Rsu-Rls Archimede, il segretario Ugl Alario: “Il nostro sindacato segue principi ben chiari”

“L’esito delle elezioni per la rappresentanza Rsu-Rls, nell’azienda Archimede, a Gela, è stato trasparente e incentrato su un valore per noi essenziale, quello della legalità”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario commenta così le motivazioni rilasciate dal giudice del lavoro del tribunale di Gela che non ha accolto il ricorso proposto dalla Uil trasporti. I riferimenti territoriali Uil, per le aree di Gela-Catania-Siracusa-Ragusa, contestavano soprattutto la scelta del presidente della commissione elettorale. Per questo motivo, hanno individuato presunte cause di irregolarità. Il giudice però non ha accolto il ricorso, per “difetto di legittimazione processuale della commissione elettorale”. “Si ribadisce che tutte le procedure sono state condotte nel pieno rispetto della normativa in materia – aggiunge Alario – la Uil trasporti ha proposto un primo ricorso in sede di commissione elettorale ed è stato respinto. Lo stesso è accaduto con un altro ricorso, al comitato di garanzia, e adesso arriva il rigetto da parte del giudice del lavoro. In tutto questo, abbiamo vinto le elezioni per la Rsu aziendale”. L’Ugl ha ottenuto, al termine dell’elezione, un pieno risultato per i suoi tre rappresentanti Rsu, Roberto Lo Porto, Vincenzo Rizzo e Norik Sciascia. “Il nostro sindacato – sottolinea ancora Alario – segue principi ben chiari e la legalità è al primo posto. In Archimede, abbiamo ottenuto il massimo successo che rispecchia il lavoro che conduciamo quotidianamente”.