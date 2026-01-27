Gela. Accordo “Riva&Mariani”, Alario(Ugl): “I lavoratori manterranno tutti i diritti già maturati”

L’intesa è stata sottoscritta a garanzia del mantenimento dei posti di lavoro per diciannove dipendenti che transiteranno dalla società “Riva&Mariani”, nel cantiere di Gela, alla “C.Point Coibentazioni”. Si conclude una vicenda che per diverso tempo ha posto tante preoccupazioni in capo ai lavoratori, alle dipendenze di “Riva&Mariani”, con una lunga presenza nel sito locale di Eni. L’accordo per il passaggio dei dipendenti è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e da Sicindustria, oltre che dalle due aziende. “Riva&Mariani” ha formalizzato la cessione del ramo d’azienda alla “C.Point Coibentazioni”, che continuerà a operare nei rapporti e con i contratti già in essere, fin dal prossimo febbraio. Si attende il trasferimento di contratto da parte di Eni, previsto nei prossimi giorni. “I lavoratori manterranno tutti i diritti già maturati e potranno continuare a lavorare nel sito locale – dice il segretario dell’Ugl Caltanissetta Andrea Alario – tutte le parti hanno dimostrato pieno senso di responsabilità e i dipendenti potranno avere stabilità”. In questo modo, vengono meno ipotesi di trasferimento che nei mesi erano maturate a seguito di indicazioni ufficiali giunte dalla stessa “Riva&Mariani”, che invece lascia il sito industriale locale ma senza mettere in bilico il destino di operai e personale amministrativo.