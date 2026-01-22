Gela, accordo in Comune: 400 mila euro di royalties compensative per mezzi ibridi ed elettrici

Gela. Questa mattina, nella stanza del Sindaco, è stato firmato l’accordo tra il Comune e la società Vei Greenfield 1 relativo alle royalties compensative, per un importo complessivo di 400 mila euro, connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 10 megawatt in contrada Albanazzo.

La società ha già ottenuto le autorizzazioni regionali necessarie alla realizzazione dell’intervento, che rappresenta un nuovo passo avanti sul fronte della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile del territorio.

L’intera somma, come concordato, verrà destinata all’acquisto di mezzi ibridi ed elettrici per il Comune, con un’attenzione particolare al potenziamento del parco mezzi del Comando di Polizia Municipale, nell’ottica di una mobilità più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Alla firma erano presenti, oltre al Sindaco, il rappresentante legale della Vei Greenfield 1 e l’Assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo – ha commentato il Sindaco – perché coniuga sviluppo, sostenibilità e un beneficio concreto per la comunità, permettendoci di investire in mezzi innovativi e meno impattanti, a partire da quelli della Polizia Municipale.”

Un’intesa che conferma la volontà dell’Amministrazione di trasformare opportunità legate alle energie rinnovabili in interventi utili e immediatamente tangibili per il territorio.