Frana Niscemi, parroco: “In oratorio bimbi ritrovano serenità”

“Sono ore di trepidazione ma anche di compostezza, fede e dignita'”. Lo ha detto don Gaetano Condorelli, parroco del santuario Maria Santissima del Bosco, “questo e’ un popolo mariano, i fedeli vengono qui, si segnano e si inginocchiano ai piedi di Maria a cui sono molto devoti”.

I locali dell’oratorio sono stati messi a disposizione dei ragazzi “per studiare insieme o fare una partita al biliardino. C’e’ il bisogno di stare insieme, di relazioni oltre alla preghiera comunitaria”.

Nei giorni scorsi il dipinto e’ stato portato in processione dal santuario alla Chiesa Madre per una veglia di preghiera guidata dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana e dal Nunzio apostolico in El Salvador, il niscemese Roberto Cona. (Foto di repertorio)