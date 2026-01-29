Frana Niscemi, il sindaco di Gela Di Stefano: “Pronti a cedere nostre aree per la ricostruzione”

Anche l’amministrazione comunale di Gela è vicina in maniera fattiva e non solo formale verso la popolazione di Niscemi colpita dall’evento franoso. Ieri il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Valeria Caci hanno partecipato al tavolo del centro operativo, in municipio a Niscemi, coordinato dal Prefetto di Caltanissetta. Due le proposte messe in campo. Nell’ambito del distretto socio-sanitario (di cui anche Niscemi fa parte) è stata data disponibilità per il trasporto dei disabili niscemesi nei centri di riabilitazione di Gela. Per gli sfollati è stata data disponibilità degli immobili confiscati alla mafia nell’immediato mentre per la ricostruzione il Sindaco si è detto pronto a cedere aree a ridosso tra Gela e Niscemi.