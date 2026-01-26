Frana Niscemi, il sindaco Conti: “In 1060 via dalle case, i crolli continuano”

Sono 1060 i residenti registrati all’anagrafe e interessati dall’evacuazione dell’area interessata dalla frana a Niscemi. Lo ha detto il sindaco del paese della provincia di Caltanissetta, Massimiliano Conti, a RaiNews24, spiegando che “i crolli continuano”. “Moltissimi – ha aggiunto – sono andati in seconde case o sono stati ospitati da parenti e amici. Alcuni hanno trovato spazio nel Palazzetto dello sport ‘Pio La Torre'”. Il paese resta quasi isolato e oggi le scuole sono chiuse. Si estende per circa quattro chilometri il fronte della frana che ieri ha interessato il quartiere Sante Croci, nell’area del torrente Benefizio, dal Belvedere fino alla strada provinciale 10, nel versante ovest. Cosi’, “resta difficile” prevedere i tempi di un ritorno alla normalita’. Il primo cittadino ha parlato dell’istituzione di una zona rossa e spiegato che valutazioni sui danni e sui prossimi passaggi “sono in corso con i tecnici della Protezione civile e i vigili del fuoco”. Servono “interventi immediati”, esorta Conti, ma l’opera di messa in sicurezza della zona, avverte, “non sara’ breve e impattera’ sulle prossime settimane e sui prossimi mesi”. (AGI)