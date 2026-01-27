Frana Niscemi, il sindaco Conti agli abitanti: “State a casa e non superate le zone rosse”

“E’ una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case e oggi. State a casa”. Così, in una diretta social, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti, rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana. “Faremo di tutto intanto per mettere in sicurezza il territorio – ha detto – state a casa e seguite le indicazioni. le scuole resteranno chiuse. Vi invito a non superare il limite della zona transennata. Faremo di tutto per risolvere il problema. E’ una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce. E’ un momento drammatico. Siamo tutti provati”.

E in merito alla frana che sta interessando il Comune del Nisseno, a RaiNews24, il vicesindaco di Niscemi, Pietro Stimolo ha dichiarato: “Questa mattina si terrà un sorvolo con la Protezione civile. Poi dopo un briefing si vedrà se ampliare o mantenere la zona rossa, con l’allontanamento di altre 300 persone”. “Attualmente il numero si attesta a 1500 – 1600 persone che sono fuori dalle loro abitazioni”, aggiunge.