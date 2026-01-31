Frana Niscemi, da questa sera aprirà parte della Sp12

Proseguono a Niscemi i lavori per ripristinare la viabilità sulle strade provinciale 10 e 12. Da questa sera, una porzione di quest’ultima sarà già percorribile. “La parte restante – comunica la Prefettura – richiedendo interventi più complessi, sarà completata nella prossima settimana. Nel contempo, il comandante del quarto reggimento del genio guastatori ha comunicato che ieri sono stati eseguiti sopralluoghi sulle altre arterie che saranno oggetto di intervento al fine di stabilire con esattezza i tratti che, tramite la cooperazione del Comune, dovranno essere asfaltati”. Inoltre, il comandante provinciale dei vigili del fuoco ha riferito che ieri “sono stati eseguiti 70 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate mentre, al momento, rimane ancora preclusa la possibilità di recuperare gli effetti personali negli immobili che insistono nei primi cinquanta metri dal fronte frana, attesa l’estrema pericolosita’ dell’area”.

Inoltre, le scuole a Niscemi riapriranno lunedì. E’ quanto comunica la prefettura di Caltanissetta dopo un vertice del Centro di Coordinamento Soccorsi, istituito nella sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e del comandante provinciale dei vigili del fuoco e in collegamento da remoto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con il Centro Operativo Comunale. Ieri sono state espletate diverse attivita’ necessarie a riorganizzare l’apertura delle scuole per la giornata di lunedì. Programmate per oggi e domani “le ulteriori operazioni propedeutiche – si legge in una nota della Prefettura – alla piena funzionalità di tutte le classi in cui verranno dislocati i 323 alunni (di cui 138 frequentatori della scuola dell’infanzia e 185 delle scuole primarie) dei plessi San Giuseppe e Belvedere, inagibili dopo la frana di domenica 25 gennaio”. (AGI)