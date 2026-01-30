Frana Niscemi, Crosetto: “Difesa protegge e sostiene comunità”

“Emergenza frana a Niscemi. Prosegue il supporto della Difesa al fianco della popolazione – si legge sul profilo X del ministero – mentre il personale dell’Esercito è all’opera per ripristinare la viabilità e i collegamenti stradali, costante l’azione di tutela da parte dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire ogni tentativo di sciacallaggio e aiutare le famiglie a recuperare in sicurezza gli effetti personali dalle proprie abitazioni”. “La Difesa – sottolinea il ministro Guido Crosetto – è vicina alla comunità, proteggendola e sostenendola. Massima disponibilità all’impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi”. (AGI)