Frana Niscemi, Ciciliano: “L’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela”

“Abbiamo fatto in questo momento un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela”. Lo ha detto il Capo della Protezione civile Fabio Ciciliano arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per un sopralluogo nei territori della frana che ha provocato l’evacuazione di oltre 1.500 persone. “Significa, fondamentalmente, che l’impatto è particolarmente complesso”, dice ancora Ciciliano. E ancora: “La frana è pienamente attiva e la situazione è critica.”Io stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo”, ha concluso. (Adnkronos)