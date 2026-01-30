Frana Niscemi, attivati camper medico e supporto psicologico

Da ieri sera, presso l’ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi è stata riattivata la rianimazione h24; nella mattinata di domenica sarà nuovamente operativo anche il reparto di medicina interna. Da stamane, infine, sarà a disposizione della popolazione anche un camper con un’unità medica e un infermiere, mentre è già stato attivato un servizio di supporto psicologico. Lo rende noto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. (AGI)