Frana di Niscemi, le immagini sui siti di informazione di tutto il mondo

Le immagini ei video della frana che ha distrutto buona parte del centro abitato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta , stanno facendo il giro del mondo. Molti i siti d’informazione che hanno ripreso la notizia in queste ore.

Il Guardian cita le parole del sindaco: “La situazione è disperata”, titola, per la città siciliana sull’orlo del precipizio. La notizia è stata stata pubblicata anche dalla BBC che mostra quel che resta delle abitazioni e delle palazzine in bilico sulla frana.

“Una tempesta che si verifica una volta ogni cento anni spazza via le case in Sicilia”, scrive The Times. Il New York Post parla della frana di “proporzioni enormi” che ha sconvolto la Sicilia.

Per Le Monde colpiscono le abitazioni e le auto sull’orlo del precipizio, sospese nel nulla. E’ così anche per France 24. La tedesca Suddeutsche Zeitung evidenzia che la frana è ancora in movimento e pubblica un video della Protezione civile italiana. La notizia è stata riportata anche dal sito internet dell’emittente televisiva Al Arabiya e su quello del canale televisivo statunitense The Weather Channel.