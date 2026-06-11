Asp Caltanissetta: “Prevenire è vivere”, a San Cataldo tre giorni dedicati agli screening oncologici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, tramite il proprio Centro Gestionale Screening e in collaborazione con l’associazione Progetto Luna ODV, promuove una nuova iniziativa di prevenzione sul territorio dedicata alla salute dei cittadini. Nelle giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno, farà tappa a San Cataldo l’unità mobile per l’esecuzione di esami preventivi gratuiti. Quando: 10, 11 e 12 Giugno, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Dove: San Cataldo, in via Peppino Impastato (area parcheggio adiacente al parco Achille Caruso).

La campagna prevede tre percorsi di prevenzione gratuiti rivolti alle fasce della popolazione target: Screening Mammella (Tumore al seno): Mammografie gratuite dedicate alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Screening Cervice Uterina (Tumore del collo dell’utero): Esecuzione di PAP test e HPV test, dedicato alle donne di età compresa tra i 25 e i 69 anni. Screening Colon Retto: Ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, disponibile presso la Casa di Comunità e le Farmacie aderenti.”La prevenzione è il gesto più importante. Fallo per te, fallo ora!”

Per ricevere ulteriori informazioni o per prenotare il proprio esame, l’ASP di Caltanissetta ha messo a disposizione i seguenti contatti: Telefono: 0934 506056; E-mail: screening@asp.cl.it