Frana a Niscemi, il presidente Tesauro: “Vicinanza alla popolazione, il Libero Consorzio attiverà ogni azione di propria competdnza”

Il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, esprime piena e sentita vicinanza alla popolazione di Niscemi colpita dalla frana che in queste ore sta determinando una situazione di forte criticità, con famiglie evacuate a titolo precauzionale e il concreto rischio di isolamento di alcune aree del territorio.

«Seguo con la massima attenzione e con profonda vicinanza l’evolversi della situazione – dichiara Tesauro – consapevole dell’impatto che questo evento sta avendo sulla comunità e della necessità di un’azione istituzionale tempestiva, coordinata ed efficace».

Il Presidente del Libero Consorzio sottolinea l’immediata attivazione del Governo della Regione Siciliana, guidato dal Presidente Renato Schifani, e l’azione della Protezione Civile regionale per garantire la sicurezza dei cittadini, l’assistenza agli sfollati e il ripristino dei collegamenti viari.

«Seguiamo con particolare attenzione – prosegue Tesauro – in stretto raccordo con il Salvo Cocina, Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, con il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e con il Presidente della Regione, l’evolversi della situazione, nella comune priorità di tutelare l’incolumità delle persone e garantire il massimo supporto alle comunità coinvolte».

«Come Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta – conclude Tesauro – attiverò tutto ciò che rientra nelle competenze dell’Ente, in pieno coordinamento con le istituzioni regionali e locali, affinché l’emergenza possa essere affrontata con rapidità, responsabilità e concreta attenzione alle esigenze dei cittadini».