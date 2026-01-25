Frana a Niscemi: evacuate 500 persone e domani scuole chiuse

Sono 500 le persone evacuate a Niscemi per una frana verificatasi poco dopo le 13 nel quartiere Santa Croci, sottostante il Belvedere. “La situazione e’ drammatica – ha detto il sindaco Massimiliano Conti – che ha invitato le famiglie sfollate a recarsi nella palestra Pio La Torre dove riceveranno l’assistenza necessaria”. Domani scuole chiuse fino a nuove disposizioni. E’ stata chiusa la provinciale 10, arteria che consentiva di collegare il piccolo centro nisseno con la statale per Catania e Gela. Il territorio e’ quasi isolato. La zona interessata dalla frana e’ stata transennata ed e’ presidiata dalle forze dell’ordine. Sul luogo dello smottamento sono presenti protezione civile regionale, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Attivato anche il Centro operativo comunale. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, si e’ gia’ messo in contatto con il sindaco. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione a Niscemi. “Sono in stretto contatto – dice – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta gia’ recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione e’ pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al piu’ presto i collegamenti viari”. “Provo tanta rabbia – aggiunge il sindaco – ma reagiremo”.