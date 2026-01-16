Delia. L’Ente Pro Loco Italiane ha assegnato a Pro Loco e Folklore Petiliano il marchio “Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici” per Delia Medievale

DELIA. Un riconoscimento di altissimo valore nazionale premia l’eccellenza culturale e organizzativa di Delia. L’Ente Pro Loco Italiane (EPLI), con il patrocinio del Ministero del Turismo, ha ufficialmente assegnato all’Associazione Folklore Petiliano e alla Pro Loco Delia APS il Marchio di Qualità “Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici” per l’evento “Delia Medievale”.

Il prestigioso sigillo è stato concesso a seguito della richiesta inoltrata congiuntamente dai presidenti delle due associazioni lo scorso 10 gennaio 2026. La commissione esaminatrice ha motivato l’assegnazione sottolineando la storicità dell’evento, il forte coinvolgimento della comunità locale e l’ottima applicazione del regolamento nazionale.

Il Sindaco di Delia:”Questo traguardo rappresenta il coronamento di un lungo percorso di valorizzazione che vede la nostra Amministrazione al fianco delle eccellenze associative del territorio. ‘Delia Medievale’ non è una semplice manifestazione, ma il cuore pulsante della nostra identità, oggi finalmente consacrata su scala nazionale. Desidero esprimere un profondo ringraziamento all’Associazione Folklore Petiliano, che con incrollabile dedizione si spende ogni anno per la riuscita dell’evento, e alla Pro Loco Delia, che dopo aver gettato le basi storiche del festival continua oggi a offrire il proprio supporto con uno straordinario spirito di abnegazione per il bene della nostra comunità.”

L’Assessore allo Sport, Cultura e Spettacolo, Deborah Lo Porto:”Siamo fieri di questo riconoscimento che proietta il nome di Delia in un circuito d’eccellenza nazionale. La qualità della proposta e la fedeltà storica sono i veri pilastri di questa manifestazione. Per noi è un onore sostenere queste due associazioni nel loro cammino di promozione territoriale lungo tutta la penisola. Continueremo a investire con convinzione in questo progetto, certi che sia uno dei motori principali per il turismo e la valorizzazione della bellezza del nostro paese.”

Il Presidente dell’Associazione Folklore Petiliano:”L’Associazione Folklore Petiliano si pregia ed è immensamente onorata di ricevere questo riconoscimento di grande spessore Nazionale. Segno di grande presenza e dedizione nel territorio, sempre a fianco delle Istituzioni e dell’Amministrazione Bancheri che ci hanno concesso e ci concedono piena fiducia e credibilità supportando la realizzazione di “Delia Medievale”. Un evento che è stato fortemente voluto per essere grande occasione di Rivalutazione del nostro patrimonio Storico/Territoriale, permettendoci di realizzare una Rievocazione Storica di grande spessore ed ad alto contenuto culturale celebrando le radici storiche della nostra terra e degli accadimenti storici risalenti alla guerra del Vespro nel nostro territorio. Dedichiamo l’onore di questo riconoscimento a tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato, alle nostre famiglie ma soprattutto a Delia e a tutti i nostri carissimi concittadini.”

Il Presidente della Pro Loco Delia APS:”L’associazione Pro Loco nel 1999 ha ideato e realizzato una manifestazione che ricordasse la partecipazione del casale di Delia alla guerra del Vespro nel 1282 e, in particolare, quell’evento di passione e di sangue successo nel suo castello medievale nel 1300 quando due traditori tentarono in maniera violenta di consegnare il castello di re Federico agli angioini uccidendo il castellano e abusando della moglie “la Bella Castellana”. Sulla scorta di questo fatto storico, quasi annualmente, la Pro Loco ha organizzato con grande successo di pubblico e con la collaborazione dell’associazione Folklore Petiliano, la “Festa Medievale”.

Dal 2023 la manifestazione chiamata “Delia Medievale” è stata rinvigorita e potenziata da Folklore Petiliano che ha creato nel castello arabo-normanno di Delia un grandioso evento spettacolare che ha richiamato nell’edizione del 2025 più di 10mila spettatori. L’assegnazione del Marchio di Qualità ci riempie di gioia e ci sprona a migliorare sempre più l’evento.”L’evento “Delia Medievale” entra così ufficialmente nel novero delle rievocazioni storiche d’eccellenza in Italia, confermando la sua validità come volano di promozione territoriale e culturale.