Delia, iniziano i preparativi per la Settimana Santa: Filippo Giordano torna a rappresentare Cristo

È iniziato ufficialmente lunedì scorso il cammino verso la messa in scena della Settimana Santa di Delia. Infatti, attori e soci dell’associazione presieduta da Orazio Rumeo, si sono ritrovati per iniziare a provare le sacre rappresentazioni del “Mortorio”. Come ogni anno, c’era grande attesa per conoscere l’attore che impersonerà Cristo e la scelta è ricaduta su Filippo Giordano che torna a ricoprire questo ruolo dopo tre anni. Quella della Settimana Santa di Delia è una macchina molto complessa che coinvolge centinaia di persone tra recite, canti, musiche, folklore e religione.

Filippo Giordano

A guidare la componente artistica è Diego Giordano che spiega: “Anche quest’anno saranno preparativi molto intensi con appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19.30. Questo perché le nostre rappresentazioni sono molto curate in ogni minimo dettaglio, dal vestiario alla recitazione, dagli attori alle comparse. Senza dimenticare la complessità e ricchezza del testo dell’Orioles. È un percorso impegnativo ma che non pesa a nessuno perché viviamo questa nostra amata tradizione con passione ed entusiasmo che i più esperti trasmettono ai tanti giovani che in questi anni si stanno inserendo. Sarà un anno pieno di novità che sveleremo più avanti”.Intanto, come da tradizione, confermato il programma con le Sacre rappresentazioni portate in scena su cinque giorni: Domenica delle palme, Mercoledì Santo, Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo. Domenica di Pasqua consueto doppio appuntamento con l’Incontro tra i simulacri di Santu Sarbaturi e della Madonna dell’Incontro, la mattina in piazza Madrice e la sera all’incrocio tra corso Umberto e via Petilia. Per Orazio Rumeo, presidente dell’Associazione Settimana Santa Delia, che coordina l’intera macchina organizzativa, “La nostra non è un’avventura di pochi ma di tutti. Il nostro impegno è a servizio della collettività. Siamo reduci da un anno straordinario dove abbiamo avuto l’onore e il privilegio di portare la nostra Sacra Rappresentazione sulla prestigiosa scalinata del Duomo di Noto. Un momento indimenticabile. Ma sono sicuro che la passione e l’entusiasmo dei nostri ragazzi ci faranno vivere un 2026 ancor più emozionante”.

