Delia. Il Comune saluta Stanislao Genova che, dopo 26 anni di servizio, lascia il suo incarico per la carriera scolastica

DELIA. Il Comune di Delia, guidato dal sindaco, Gianfilippo Bancheri, saluta e ringrazia Stanislao Genova che, dopo 26 anni di servizio ha lasciato il proprio incarico per intraprendere la carriera scolastica.

“Sento l’esigenza di celebrare pubblicamente il signor Genova, Zino come lo conosciamo tutti” ha spiegato il Sindaco Bancheri “per come ha servito il Comune di Delia. Arrivato come LSU (lavoratore socialmente utili, ndr), si è congedato da dirigente: una carriera in ascesa che ha meritato e costruito con disponibilità, abnegazione, professionalità, spirito di servizio. Saluto e ringrazio, a nome dell’intera amministrazione e di tutti i dipendenti, una grande professionista e un’ottima persona”.

Entrato in Comune come LSU nel febbraio 1998, ha lavorato presso l’ufficio Contratti, nel 2003 è passato alla Sezione Lavori Pubblici e per 12 anni, dal 2008 al 2020, ha legato il suo nome all’Ufficio Agricoltura prima di essere nominato, nel gennaio 2021, responsabile dell’Area Demografica.

Adesso docente presso l’Istituto Agrario dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, Genova spiega che “Non è stata una scelta facile perché per 26 anni il Municipio è stata la mia seconda casa e i colleghi la mia seconda famiglia. Porto con me tanti bei ricordi. Paradossalmente quelli a cui sono più legato si riferiscono a momenti difficili, perché ci hanno unito e accomunato sempre più. Sento il dovere di ringraziare il Segretario Comunale, tutti i colleghi, tutti gli amministratori, precedenti e attuali, perché abbiamo sempre lavorato con serenità e grande collaborazione per il benessere della popolazione e, mi sia consentito, della comunità agricola cui tengo particolarmente. Tutti siamo stati importanti perché un’amministrazione è

una catena di montaggio dove ognuno gioca un ruolo prezioso. Al sindaco Gianfilippo Bancheri rivolgo il mio più vivo ringraziamento per la fiducia che ha riposto nei miei confronti e per essere stato sempre punto di riferimento di elevato spessore umano e professionale”.