Delia. Il 25 gennaio il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa promuove screening gratuiti di udito e diabete

Ven, 23/01/2026 - 14:48

DELIA. Domenica 25 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.00 e sino alle ore 13.00, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa sarà presente nel Comune di Delia per effettuare gli screening gratuiti di udito e diabete.

Chiunque, a digiuno per quello del diabete, può presentarsi davanti al Municipio, in piazza Madrice, per effettuare gli esami. Sempre a titolo gratuito.

Lo screening del diabete sarà effettuato in una sala a piano terra dell’adiacente Municipio, gentilmente messo a disposizione dal Sindaco Bancheri. Dopo Resuttano e Montedoro questo è il terzo appuntamento che il L.C. Caltanissetta Pietrarossa organizza con gli screening di Udito e Diabete.

Gli screening dell’udito vengono realizzati in collaborazione con Amplifon, mentre gli screening del diabete vengono effettuati da un medico, socio Lions. Gli appuntamenti proseguiranno a partire a febbraio, anche con gli screening della vista, in questi già citati ed altri centri del territorio.

