Delia ha ospitato 30 ciclisti di Legambiente Caltanissetta con un tour cittadino tra le bellezze del paese

DELIA. Il Comune di Delia ha ospitato circa trenta ciclisti di Legambiente Caltanissetta, provenienti da Palermo, Gangi, Agrigento, San Cataldo, Caltanissetta, Partinico e Acquedolci in visita tra le vie del nostro paese. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

L’accoglienza, curata dallo stesso primo cittadino, dall’Assessore Deborah Lo Porto in sinergia con la Pro Loco e i ragazzi del Servizio Civile, ha permesso ai visitatori di scoprire le nostre bellezze. A dare il benvenuto ufficiale è stato il Vicesindaco Paolo Giordano, che nei suoi saluti istituzionali ha ricordato quanto sia fondamentale puntare sulla mobilità sostenibile per valorizzare i nostri borghi.

Durante il tour, il gruppo ha fatto tappa presso il laboratorio “La Cuddrireddra di Alaimo” restando affascinati dalla preparazione del nostro dolce tipico, per poi concludere la giornata con un suggestivo pranzo ai piedi del Castello, un luogo che continua a emozionare chiunque lo visiti per la sua maestosità e il panorama unico che offre.

Il sindaco ha ringraziato Legambiente per la visita, ma anche i volontari della Proloco per il costante impegno profuso a servizio della nostra comunità e a tutti coloro che hanno collaborato per mostrare il volto migliore di Delia.