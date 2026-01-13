Delia è partecipazione: “Cede porzione di controsoffitto nella scuola dell’infanzia, terzo episodio in meno di un anno nel nostro Comune”

DELIA. Il gruppo di minoranza di Delia è partecipazione attraverso una nota interviene in merito al cedimento di una porzione di controsoffitto in cartongesso all’interno del bagno della scuola dell’infanzia, nel plesso della scuola elementare Giovanni XXIII. Di seguito la nota.

“Nella mattinata di ieri si è verificato il cedimento di una porzione del controsoffitto in cartongesso all’interno del bagno della scuola dell’infanzia, situata nel plesso delle scuole elementari (Scuola elementare Giovanni ).”

“Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco – prosegue -, che hanno disposto la chiusura dei bagni per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi necessari al ripristino. Si tratta purtroppo del terzo episodio in meno di un anno nel nostro Comune, il secondo che interessa la scuola elementare, dopo la caduta di un albero nell’area adiacente all’edificio scolastico. Eventi che non possono e non devono essere sottovalutati.”

Il gruppo sostiene che “solleciteremo con forza un rapido ripristino delle strutture e continueremo a monitorare attentamente la situazione, tenendo la cittadinanza costantemente aggiornata.”

“La sicurezza dei bambini, del personale scolastico e di tutta la comunità – conclude – resta e resterà una priorità assoluta. Auspichiamo che episodi di questo genere non si ripetano più.”