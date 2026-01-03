Comune di Mussomeli in graduatoria nell’ Avviso Pubblico “Risorse in Comune”: assegnato finanziamento di € 44.920,57

MUSSOMELI – E’ stata pubblicata la graduatoria ufficiale relativa all’avviso pubblico “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ci rientra anche il Comune di Mussomeli, che è stato finanziato con un importo di € 44.920,57. Adesso gli uffici comunali avvieranno una serie di attività operative immediate, necessarie per la formale accettazione del contributo e per l’avvio delle successive fasi attuative. Successivamente, l’amministrazione comunale potrà procedere con le attività di acquisizione dei beni e dei servizi previsti dall’Avviso, dando concreta attuazione al progetto finanziato. “Anche il 2026, ha commentato il sindaco Catania, è iniziato con un risultato concreto che certifica la grande capacità progettuale del Comune. Il risultato ottenuto rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare le capacità operative dell’Ente e migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa a beneficio della collettività”.