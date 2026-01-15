Cimitero comunale di Riesi, affidati i lavori di fine anno finanziati con l’avanzo 2024

Sono stati perfezionati a fine anno gli affidamenti relativi a importanti lavori di manutenzione e riqualificazione all’interno dell’area cimiteriale comunale di Riesi, finanziati con le risorse dell’avanzo di amministrazione 2024. A darne notizia è l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, Enrico Riggio, che sottolinea come si tratti di interventi attesi e necessari, finalizzati a migliorare in modo concreto la fruibilità e il decoro di un luogo particolarmente caro alla comunità. Nel dettaglio, è previsto un investimento complessivo di circa 31.000 euro per il rifacimento e l’adeguamento della rete idrica dell’intera area cimiteriale, intervento indispensabile per risolvere criticità presenti da tempo. Ulteriori 30.000 euro saranno destinati al ripristino e alla sistemazione dell’immobile sito all’interno del secondo cimitero, di fronte la camera mortuaria, struttura rimasta per anni in stato di abbandono e che oggi necessita di una manutenzione straordinaria per essere resa nuovamente funzionale, con la realizzazione di servizi igienici ad uso pubblico e di una sala d’attesa. Infine, con uno stanziamento di circa 10.000 euro si procederà alla sistemazione delle strade interne mediante conglomerato bituminoso, migliorando sicurezza e accessibilità. L’Amministrazione Comunale esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando come una gestione attenta delle risorse consenta di trasformare l’avanzo di amministrazione in servizi e opere utili per i cittadini, nel rispetto della dignità dei luoghi. L’Assessore Riggio ribadisce che questi interventi rappresentano un segnale concreto di attenzione e rispetto verso la comunità e verso la memoria dei defunti. Un sentito ringraziamento va infine al personale del Comune, in particolare alla Geom. Mirella Giambarresi, responsabile dell’Area Urbanistica, al Dott. Angelo La Rosa e a tutto il personale addetto alla manutenzione per il lavoro svolto con competenza e dedizione.