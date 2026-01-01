Campofranco, Presepe Vivente edizione 2025 -2026

CAMPOFRANCO – Il Presepe Vivente di Campofranco, giunto alla sua diciannovesima edizione, si conferma uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale siciliano. Per la stagione 2025-2026, l’evento trasforma il centro storico del borgo nisseno in un teatro a cielo aperto dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Il presepe è noto per la sua cura artigianale e il coinvolgimento di numerosi figuranti che rievocano antichi mestieri e la Natività in un’atmosfera comunitaria. L’edizione 2024 ha registrato oltre 4.000 visitatori, confermando l’evento come un importante attrattore turistico per il comune nisseno. Un percorso tra storia e fede: L’itinerario si snoda nel cuore pulsante di Campofranco, con ingresso principale tra Piazza Crispi e via Roma. Il percorso guida i visitatori attraverso la ricostruzione minuziosa di antichi mestieri e scene di vita quotidiana dell’epoca, culminando nella rappresentazione della Natività. In passato, l’evento ha trovato ospitalità anche nel cortile dell’antico palazzo dei Baroni Campo, risalente al 1570, sottolineando il legame profondo con la storia locale. I sapori della tradizione: Uno dei punti di forza del presepe è l’aspetto enogastronomico. Lungo il tragitto, i visitatori possono degustare specialità tipiche preparate al momento, che includono: Legumi e piatti caldi: Lenticchie, ceci in brodo, fagioli con la cotenna e il classico macco. Prodotti caseari: Pecorino, tuma e ricotta fresca. Pane e dolci: Pane cunzatu, uova sode, patate a strica sali, e le immancabili guastedde con zucchero e vino cotto. Orari e affluenza: Le rappresentazioni iniziano solitamente alle ore 18:00. Forte del successo dell’anno precedente, che ha registrato oltre 4.000 visitatori, l’edizione 2025-2026 punta a consolidare Campofranco come polo d’attrazione turistica e culturale della provincia di Caltanissetta. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma giornaliero, è consigliabile consultare i canali ufficiali del Comune di Campofranco.