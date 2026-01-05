Campofranco. Nuova Legge di Bilancio 2026: l’amministrazione comunale invita i cittadini a estinguere multe e tributi

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha reso noto alla cittadinanza che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, è stata introdotta la Rottamazione Quinquies, una nuova possibilità per regolarizzare debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Con questa misura si può estinguere una parte dei debiti affidati alla riscossione pagando solo il capitale dovuto e le spese di notifica, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Debiti ammessi alla rottamazione:

Importi dovuti per imposte (es. IRPEF, IVA, IRES) non versate.

Contributi INPS e INAIL iscritti a ruolo.

Tributi locali (es. IMU, TARI), se l’ente locale decide di aderire.

Alcune multe con la possibilità di eliminare sanzioni e interessi.

Possono presentare domanda persone fisiche, imprese e professionisti, anche se hanno in corso piani di rateizzazione o sono decaduti da precedenti definizioni agevolate, nei casi previsti dalla normativa. La richiesta deve essere presentata online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando SPID, CIE o CNS. Le specifiche scadenze saranno comunicate con gli atti attuativi, pertanto è fondamentale rispettare i termini per non perdere i benefici della rottamazione.

Questa misura – ha spiegato l’amministrazione comunale – può rappresentare una occasione concreta per regolarizzare la propria posizione con il fisco, riducendo sensibilmente l’importo dovuto e ripartendosi il pagamento in piani dilazionati. La scelta di aderire alla rottamazione deve essere fatta con attenzione valutando la propria capacità di sostenere i pagamenti, perché il mancato rispetto delle scadenze può comportare la decadenza dal beneficio. Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o rivolgervi a un professionista di fiducia.