Caltanissetta, progetto M.E.P.A.: riaperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione

La cooperativa sociale ConSenso, che ha realizzato in co-progettazione con il Comune di Caltanissetta, il Progetto M.E.P.A., rivolto esclusivamente ai residenti a Caltanissetta, informa la cittadinanza che, in riferimento all’Avviso pubblicato il 27 ottobre 2025 sul sito istituzionale, relativo al Progetto M.E.P.A. – Modello Educativo Personalizzato per l’Autismo, sono stati ufficialmente riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione; la nuova scadenza è il 15 febbraio e le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12:00 all’’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta, sito in Corso Umberto I n. 134, utilizzando l’apposito modulo “Domanda di ammissione Progetto M.E.P.A.” allegato all’Avviso.

Le istanze dovranno essere corredate da:

documento di identità del minore o giovane;

documento di identità dei genitori, tutori o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;

verbale della commissione medico-legale attestante la disabilità (diagnosi di autismo) ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, da presentare in busta chiusa;

ISEE ordinario o corrente 2026, oppure DSU per chi non abbia ancora ottenuto l’attestazione ISEE, con obbligo di trasmettere l’attestazione non appena disponibile.

Cos’è il Progetto M.E.P.A.

Un intero anno di attività dedicate all’inclusione, alla crescita personale e allo sviluppo delle competenze sociali per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. È quanto previsto dall’Avviso pubblico della Regione Siciliana per il “finanziamento di interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico”, nell’ambito del quale è stato ammesso e finanziato anche il progetto presentato dal Comune di Caltanissetta: “M.E.P.A. – Modello Educativo Personalizzato per l’Autismo”, realizzato in co-progettazione con la cooperativa sociale ConSenso.

Il progetto M.E.P.A. prevede percorsi strutturati di assistenza alla socializzazione rivolti a minori con disturbo dello spettro autistico dai 6 ai 21 anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, favorire l’autonomia personale, potenziare le competenze sociali ed emotive e sostenere l’espressione delle capacità individuali.

Le attività, che si svolgeranno per 12 mesi senza interruzioni, includono:

Supporto alla socializzazione e allo sviluppo delle competenze sociali per la fascia 6-12 anni, attraverso giochi strutturati e sessioni di gruppo guidate da professionisti.

Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle abilità comunicative rivolti ai ragazzi dai 13 ai 21 anni, con interventi mirati alla comunicazione verbale e non verbale e all’uso di strumenti specifici.

Azioni di accompagnamento alla vita adulta e all’autonomia per giovani dai 16 ai 21 anni, con programmi di orientamento e acquisizione di competenze utili alla gestione indipendente della quotidianità.

Voucher per l’accesso a servizi e interventi specialistici, comprese attività terapeutiche e ricreative.

Il Servizio sociale professionale del Comune provvederà a ordinare le istanze in base al valore ISEE e, insieme all’UVM/UVD del Distretto sanitario di Caltanissetta, valuterà l’ammissibilità delle richieste e predisporrà i piani personalizzati.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso pubblico e il modello di domanda disponibili sul portale comunale oppure contattare la cooperativa sociale ConSenso al numero 0934 830381.

Si ribadisce che il Progetto M.E.P.A., servizio completamente gratuito, è rivolto esclusivamente ai residenti nel comune di Caltanissetta.