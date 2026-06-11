Intimidazioni a Palermo, presa la banda del kalashnikov: 8 fermi

Fermata la banda del kalashnikov a Palermo. La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio de Lucia, hanno eseguito 8 fermi per “contrastare, nell’immediatezza, l’escalation criminale che, da novembre 2025, sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale / San Lorenzo”, spiegano gli inquirenti in una nota. L’ultimo episodio riguarda l’autonoleggio ‘Sicily by car’ di Tommaso Dragotto, preso ancora di mira la notte scorsa. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.Gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito quattro degli otto provvedimenti contestando agli indagati i reati di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. L’inchiesta riguarda la violenta scia di ritorsioni avvenuta in città tra aprile e maggio. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2026, due dei fermati, col volto coperto, hanno sparato raffiche di kalashnikov contro un’abitazione in via Don Minzoni. Come immediata ritorsione, nel pomeriggio del 30 aprile, i familiari della vittima hanno organizzato un agguato armato, per uccidere uno degli aggressori. Gli altri due fermati, a bordo di due scooter, avrebbero fatto da autisti ai due killer. I poliziotti del commissariato Palermo San Lorenzo invece hanno eseguito il fermo di due giovani, indiziati del furto di un’auto avvenuto il 12 marzo 2026 all’intemo del parcheggio di un centro commerciale del capoluogo. La macchina sarebbe stata poi utilizzata, nella notte del 28 marzo, da complici ancora non identificati, per compiere un grave attentato incendiario all’autolavaggio vicino un distributore di carburanti in via Lanza di Scalea. (Adnkronos)