Agrigento, Michele Sodano proclamato sindaco: “Da oggi parte una nuova era per la città”

Michele Sodano è ufficialmente il nuovo sindaco di Agrigento. La proclamazione è avvenuta questa mattina al tribunale. “Il candidato ha riportato il maggior numero di voti validi, 14.908”, ha letto il giudice della prima sezione prima del passaggio della fascia tricolore. “Da oggi parte una nuova era per la città – ha detto Sodano – dobbiamo mettere alle spalle le emergenze, in primis quella idrica, non più accettabili nel 2026. Agrigento cambierà volto. Siamo pronti a intercettare fondi romani ed europei per far sì che la città torni protagonista in Sicilia. La città torna ad essere comunità per costruire insieme il futuro”. Presente alla cerimonia anche il sindaco uscente, Francesco Micciché: “Lascio a Michele un buon fondo cassa e delle consegne da portare a termine. Sono sicuro che farà bene, ho visto che è circondato da una grande squadra”. Alle 10.30 a Palazzo dei Giganti, si svolgerà anche il passaggio di consegne ufficiale e l’insediamento nella stanza del primo cittadino. Soddisfazione è stata espressa dal leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera: “Il movimento entra in una fase nuova, quella di dimostrare ai siciliani di saper amministrare”. (ANSA). (Foto AgrigentoOggi)