Caltanissetta, Nino Benvenuti: il ritorno di un campione nel ricordo della città

Il 4 dicembre 2010 Nino Benvenuti, celebre pugile, campione del mondo dei pesi medi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 e icona dello sport italiano, fu presente a Caltanissetta per una serie di iniziative organizzate dal CONI provinciale e dalla Scuola dello Sport CONI Sicilia, con la collaborazione del Panathlon Club nisseno.

La sua partecipazione aveva un obiettivo profondamente umano: sostenere una raccolta fondi a favore del suo storico amico e avversario Emile Griffith, che, a causa di una lunga malattia, versava in condizioni fisiche ed economiche difficili.

Nel corso di quella indimenticabile giornata, Benvenuti incontrò le alunne e gli alunni del Liceo Classico “Ruggero Settimo”, conquistando tutti con la sua simpatia, la sua umanità e la capacità di trasmettere i valori più autentici dello sport.

A distanza di pochi mesi dalla sua scomparsa, il prossimo 29 gennaio l’indimenticato campione “tornerà” simbolicamente a Caltanissetta grazie alla proiezione del film documentario “Nino Benvenuti, un campione per amico”, realizzato dal regista Gianni Virgadaula, grande amico del pugile e appassionato di boxe.

Il Panathlon Club Caltanissetta ha fortemente voluto questa iniziativa per chiudere idealmente il cerchio aperto quindici anni fa e offrire alle nuove generazioni l’opportunità di conoscere un uomo che ha incarnato coraggio, lealtà e bellezza dello sport. Il documentario rappresenta un viaggio tra immagini d’archivio, testimonianze e valori che continuano a ispirare.

Gianni Virgadaula, figura poliedrica del cinema italiano, autore di libri e giornalista, si è formato alla Libera Università del Cinema e ha collaborato con maestri come Federico Fellini, Nanni Loy e Pupi Avati, guadagnandosi l’appellativo di “regista dei santi” per le sue opere a tema religioso.

La proiezione sarà possibile grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Rossella Maria Rindone, che interverrà insieme al presidente del Panathlon Club di Caltanissetta, Francesco Contino, al regista e ad alcuni operatori che hanno contribuito alla realizzazione del film.