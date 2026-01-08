Caltanissetta. Mirisola si dimette da consigliere comunale, resta assessore: in Consiglio entra Laura Naselli

CALTANISSETTA – L’assessore Marcello Mirisola ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, mantenendo l’incarico assessorile nella giunta guidata dal sindaco Walter Tesauro.

La decisione rende necessaria la procedura di surroga, che sarà inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale del Comune di Caltanissetta. Il seggio lasciato vacante sarà assegnato, secondo quanto previsto dalla legge, al primo dei non eletti della lista di Forza Italia.

A entrare nel civico consesso sarà Laura Naselli, candidata alle elezioni amministrative del maggio 2024 nella lista di Forza Italia, dove aveva ottenuto 202 preferenze. Con la surroga, Naselli subentrerà a Mirisola in aula consiliare, garantendo la continuità della rappresentanza della lista azzurra.

La formalizzazione dell’ingresso avverrà nel corso della prossima seduta utile del Consiglio comunale, chiamato a prendere atto delle dimissioni e a deliberare la surroga.