Caltanissetta, Giusy Mosca: “Ogni consigliere rappresenta una parte di cittadini e ha il compito di esserne portavoce per il bene della collettività”

Dom, 11/01/2026 - 12:23

“Presto un’altra donna siederà negli scranni del Consiglio Comunale e tra le fila di Forza Italia non posso che esserne felice perché si evidenzia come il Partito vuole che la presenza femminile sia copiosa e attiva” A dichiararlo in una nota è la consigliera comunale di Caltanissetta, Giusy Mosca. “Ricordo ricordo essere stata l’unica donna al Consiglio comunale di Caltanissetta tanti anni fa – prosegue -, quando il partito era un movimento e oggi condivido la mia esperienza politica con altre donne che avvalorano ancora di più la partecipazione femminile in politica e in Forza Italia”.

La consigliera Mosca continua dichiarando che “grazie al senso di responsabilità e per svolgere al meglio il loro ruolo di assessori, i consiglieri comunali si sono dimessi per lasciare che altri, e in questo caso donne potessero, rivestire il loro ruolo in consiglio ottenuto grazie ai consensi elettorali.”

“Ogni consigliere rappresenta come tutti sappiamo una parte di cittadini e ha il compito di esserne portavoce per il bene della collettività. Non posso che dire grazie alla politica chiara e trasparente dell’onorevole Mancuso che ha sempre portato a compimento le decisioni prese e ha sempre condiviso i progetti che il gruppo politico ha esternato – conclude -. Questo come i precedenti sono esiti di progetti politici dell‘Amministrazione Tesauro e dell’ on. Mancuso. Il mio benvenuto alla futura consigliera Laura Naselli che dopo la surroga sarà tra noi ufficialmente in consiglio.”

