Caltanissetta. Carnevale, ritirato il bando per solidarietà ai cittadini di Niscemi: confermato solo lo School Carnival

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha disposto il ritiro dell’avviso relativo alle manifestazioni del Carnevale, in segno di rispetto e solidarietà nei confronti della comunità di Niscemi, duramente colpita dalla grave emergenza che si sta vivendo in queste ore a pochi chilometri dal capoluogo.

La decisione è stata assunta dagli uffici competenti, di concerto con l’Assessore agli eventi Toti Petrantoni, alla luce di una situazione che appare di ora in ora sempre più complessa e preoccupante.

“Di fronte alla sofferenza e alle difficoltà che stanno attraversando i cittadini di Niscemi – spiega Petrantoni – l’Amministrazione Tesauro ha ritenuto doveroso compiere una scelta responsabile e significativa, limitando al massimo lo svolgimento di momenti di festa, gioia e folklore e dando un segnale concreto di vicinanza e rispetto”.

Per questo motivo, le iniziative previste per il Carnevale saranno ridotte al solo svolgimento del consueto School Carnival, dedicato agli studenti delle scuole. “Un momento – aggiunge l’assessore – che riteniamo importante preservare, certi che potrà trasformarsi anche in un’occasione di riflessione, condivisione e solidarietà verso i coetanei della città di Niscemi”.

Sulla decisione interviene anche il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, che sottolinea il valore istituzionale della scelta compiuta:

“In momenti come questi, le istituzioni hanno il dovere di anteporre il rispetto e la solidarietà a qualsiasi altra considerazione. La comunità di Niscemi sta vivendo ore difficili e dolorose e Caltanissetta non può che esprimere vicinanza concreta e sincera”.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, rinnovando il proprio sostegno alla popolazione di Niscemi e confermando un impegno istituzionale improntato alla responsabilità e alla sensibilità verso le comunità colpite.