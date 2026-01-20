Butera. Allerta meteo: il sindaco annuncia che anche mercoledì 21 gennaio le scuole resteranno chiuse

BUTERA. Il sindaco di Butera Giovanni Zuccalà ha emanato un avviso pubblico con il quale ha avvisato la cittadinanza che “a seguito delle avverse condizioni metereologiche e dopo incontro prefettizio con il direttore del DRPC, in accordo con i sindaci delle città limitrofe , valutato che nella zona sud della provincia le precipitazioni e Il vento risultano più rilevanti, onde eseguire sopralluoghi mirati per salvaguardare la pubblica incolumità, si proroga l’ordinanza di chiusura scuole e cimitero e mercati anche per il 21/01/26.

