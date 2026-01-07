Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), “con prevalenza della variante K”, dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che intasano il pronto soccorso dove ci sono circa 80 accessi al giorno col 90 % con codici bianchi e verdi. “La soglia di accessi per influenza al pronto soccorso e poi nei reparti si attesta tra il 20 e il 30 per cento dei casi”, dicono i sanitari. Nel pronto soccorso c’è un solo medico per turno. “Ci sono reparti pieni proprio per pazienti con i sintomi dell’influenza, quest’anno molto pesanti”, continuano gli operatori del “Vittorio Emanuele”. L’attenzione maggiore è per i pazienti fragili, soprattutto anziani, che necessitano di essere ventilati per impedire insufficienze respiratorie. Secondo i medici dell’ospedale, “manca il filtro dal territorio e i medici di base e di famiglia non riescono a limitare i casi di accesso in ospedale”. (ANSA).