ASP Caltanissetta, dati sulla mobilità attiva 2025. DG Ficarra: “Testimoniano efficienza dei nostri ambulatori”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta rende noti i dati definitivi relativi alla mobilità attiva per le prestazioni abulatoriali erogate durante il 2015. I numeri confermano l’attrattività dei presidi sanitari della provincia, capaci di rispondere non solo alle esigenze dei residenti, ma di attrarre un flusso significativo di utenti da quasi tutte le altre province siciliane.

Nell’arco dell’anno solare, l’ASP ha gestito un volume di attività imponente:* 61.470 prestazioni sanitarie totali erogate.* 32.650 ricette elaborate.* 14.819 utenti unici che hanno usufruito dei servizi.Dall’analisi dei flussi per provincia di provenienza emerge chiaramente il ruolo di hub sanitario di Caltanissetta per l’area del centro-Sicilia.

La provincia di Agrigento rappresenta il principale bacino di utenza esterna, con ben 9.119 utenti con 32.490 prestazioni. Seguono per rilevanza:* Enna: con 16.326 prestazioni a 2.838 utenti;* Palermo: con 6.399 prestazioni erogate a 1.772 utenti;* Catania: con 3.566 prestazioni erogate a 630 utenti.Contributi minori, ma comunque significativi, si registrano dalle province di Ragusa, Messina, Siracusa e Trapani, a dimostrazione di una capillarità del servizio che copre l’intera isola.

“Questi dati testimoniano l’efficienza dei nostri ambulatori e la fiducia che i cittadini siciliani ripongono nelle professionalità della nostra ASP,” commenta il Direttore Generale Salvatore Ficarra. “I dati sulla mobilità attiva sottolineano come l’investimento in tecnologie e personale stia portando risultati concreti per la sostenibilità e l’eccellenza del nostro sistema sanitario oltre al lavoro svolto dal personale sanitario tecnico e amministrativo il cui contributo è stato incisivo per l’ottenimento di questi risultati, al quale rivolgo il mio ringraziamento.”